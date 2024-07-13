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Рост на уровне китайского: согласно заявлениям главы правительства, экономика России выросла на 5 процентов за первые месяцы этого года

Рост на уровне китайского: согласно заявлениям главы правительства, экономика России выросла на 5 процентов за первые месяцы этого года

В правительстве проанализировали динамику ВВП по итогам первых 5-ти месяцев текущего года. Если доверять официальной статистике, то рост экономики в нашей стране значительно опережает прогнозируемые в начале года показатели.

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