Абдель-Азиз – о бое Усмана и Канело: «Камару нокаутирует его за три раунда»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, заявил, что его клиент способен одержать победу в боксерском поединке над Саулем Альваресом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх