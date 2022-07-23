Кертис Блейдс победил Аспиналя за 15 секунд, британец получил травму

Кертис Блейдс одержал странную победу в главном бою турнира UFC Fight Night 208. В Лондоне завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 208, в главном событии которого встретились топовые тяжеловесы Кертис Блэйдс и Том Аспиналь.
Кертис Блейдс одержал странную победу в главном бою турнира UFC Fight Night 208. В Лондоне завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 208, в главном событии которого встретились топовые тяжеловесы Кертис Блэйдс и Том Аспиналь.
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