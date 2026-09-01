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Царьград

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European Journal of Nutrition выявил: фрукты снижают риск рака мочевого пузыря

European Journal of Nutrition выявил: фрукты снижают риск рака мочевого пузыря

Исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition, выявило снижение риска рецидива рака мочевого пузыря при увеличении потребления фруктов и овощей.

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