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Ну поглядим: «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

Ну поглядим: «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

Киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации. Сериал «Умка» выйдет на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14, а китайский проект Ice Hockey Together покажут на канале «Мультиландия» в 2025 году.

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