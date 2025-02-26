Ну поглядим: «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

Киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации. Сериал «Умка» выйдет на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14, а китайский проект Ice Hockey Together покажут на канале «Мультиландия» в 2025 году.