Эколог рассказал, повлияет ли крушение танкеров на курорт

Эколог Баташов: последствия крушения танкеров не затронут отдыхающих Последствия крушения танкеров в Керченском проливе не окажут серьезного воздействия на экологию региона и не скажутся на курортном сезоне, рассказал в беседе с 360.
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