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Царьград

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Министерство внутренней безопасности США изменило право на гражданство

Министерство внутренней безопасности США изменило право на гражданство

Министерство внутренней безопасности США решило, что дети сотрудников иностранных правительств, родившиеся в США после 4 сентября 2026 года, не будут считаться гражданами США, если только один из родителей не является американским гражданином.

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