Более 80 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье в 2024 году

Льготная программа для импортозамещения «Земля за 1 рубль» продолжает работать в Подмосковье. В 2024 году в регионе планируется открыть еще 80 предприятий, которые будут выпускать ценную продукцию для замены ушедших с рынка товаров.
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