СК взял на контроль дело об избиении школьника в Петербурге

Следственный комитет проводит проверку инцидента с избиением школьника в Санкт-Петербурге. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет по делу, связанному с сообщениями о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего из Северной столицы.