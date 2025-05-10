СК взял на контроль дело об избиении школьника в Петербурге

Следственный комитет проводит проверку инцидента с избиением школьника в Санкт-Петербурге. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет по делу, связанному с сообщениями о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего из Северной столицы.
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