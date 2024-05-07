Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Таджикистане назревает паника. Тысячи таджиков возвращаются домой без гроша в кармане. Аэропорт в Душанбе буквально трещит по швам

В Таджикистане назревает паника. Тысячи таджиков возвращаются домой без гроша в кармане. Аэропорт в Душанбе буквально трещит по швам

Интересная жизнь с Vera Star Аэропорт Душанбе буквально трещит по швам. В воздушную гавань столицы Таджикистана продолжают безостановочно прибывать депортированные из России таджики, что вызывает у Эмомали Рахмона состояние близкое к панике.

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Комментарии
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Андрей Витальевич
Какие бл@дь права и свободы ??? Они граждане другого государства ! Пусть на родине им предоставляют права и свободы. А в России у них только одно право, работать (зачем собственно они сюда и едут) и обязанность строго соблюдать Российские законы !!! И никаких семей, отработал положенный срок и домой. А лучше пусть вообще дома сидят и работают на благосостояние своего государства .😀
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Татьяна Кибишева
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E
Ed
&quot;Пожалуй впервые в истории современной России, руководство страны услышало мысли и чаяния общества&quot; - ой, не сглазить бы!
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