В Таджикистане назревает паника. Тысячи таджиков возвращаются домой без гроша в кармане. Аэропорт в Душанбе буквально трещит по швам

Андрей Витальевич

Какие бл@дь права и свободы ??? Они граждане другого государства ! Пусть на родине им предоставляют права и свободы. А в России у них только одно право, работать (зачем собственно они сюда и едут) и обязанность строго соблюдать Российские законы !!! И никаких семей, отработал положенный срок и домой. А лучше пусть вообще дома сидят и работают на благосостояние своего государства .😀