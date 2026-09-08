Уверенная победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте ярко демонстрирует настроения «восточных» немцев насчет правящей партии и политического курса Германии в целом Фото: © Sean Gallup/ Getty Images Усталость от разрушительных реформ энергетики, от требований ЕС по миграционной политике и от разрыва доходов граждан в сравнении с западной частью страны уже в скором времени поспособствует формированию уверенного большинства под эгидой АДГ.