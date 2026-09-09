Возможность возобновления переговоров по Украине и беседа Путина с Трампом. О чем рассказал Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков высказал мнение, что Абу-Даби мог бы вновь стать площадкой для трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине в случае их возобновления.
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