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Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил конфисковать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил конфисковать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов огласил идею арестовать имущество украинских силовиков, которые сбежали после начала специальной военной операции Вооруженных сил России, и судей, которые выносят незаконные политически мотивированные решения.

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