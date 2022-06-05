Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил конфисковать имущество сбежавших сотрудников СБУ и судей

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов огласил идею арестовать имущество украинских силовиков, которые сбежали после начала специальной военной операции Вооруженных сил России, и судей, которые выносят незаконные политически мотивированные решения.