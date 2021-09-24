В тюменской школе охранник жёстко подрался с подростками

Очевидцы рассказывают, что группа подростков спровоцировала пожилого охранника, высказываясь в его сторону нецензурно и неуважительно, после чего он сначала пытался схватить одного из школьников за горло, а потом и вовсе подрался с девочкой.
Очевидцы рассказывают, что группа подростков спровоцировала пожилого охранника, высказываясь в его сторону нецензурно и неуважительно, после чего он сначала пытался схватить одного из школьников за горло, а потом и вовсе подрался с девочкой.
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