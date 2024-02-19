Кузова новеньких Tesla Cybertruck начали ржаветь

Пятна ржавчина начали появляться на кузовах практически новых Tesla Cybertruck. Электрические пикапы были одной из самих ожидаемых новинок на американском рынке, чтобы приобрести такую машину, требовалось оформить предварительный заказ и несколько … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии