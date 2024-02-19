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Нескучные технологии

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Кузова новеньких Tesla Cybertruck начали ржаветь

Кузова новеньких Tesla Cybertruck начали ржаветь

Пятна ржавчина начали появляться на кузовах практически новых Tesla Cybertruck. Электрические пикапы были одной из самих ожидаемых новинок на американском рынке, чтобы приобрести такую машину, требовалось оформить предварительный заказ и несколько … .

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