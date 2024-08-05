Шрайер о проблемах Bungie, Wreckfest 2 и Gothic 1 Remake, презентация THQ Nordic…

Xbox объявила о переносе Avowed, THQ Nordic провела собственную презентацию, закрытие Game Informer, главное из расследования Шрайера о Bungie и Destiny 2, генеральный директор Intel Пэт Гелсингер объявил о сокращении 15 % штата компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)