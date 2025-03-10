Владельцы затонувших в Черном море танкеров предложили компенсировать ущерб Анапе через создание фондов

АНАПА, 10 марта, ФедералПресс. Владельцы затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» предложили создать два компенсационных фонда на сумму более 1 млрд рублей для возмещения ущерба, нанесённого экологии.
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