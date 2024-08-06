Более двух тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийском интерактивном уроке «Код доступа: Сталинград»

Более 2 000 нижегородцев из всех муниципалитетов Нижегородской области приняли участие во Всероссийском интерактивном уроке «Код доступа: Сталинград», посвященном 82‑й годовщине со дня начала переломного периода в Великой Отечественной войне — Сталинградской битве.