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Нижегородская правда

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Более двух тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийском интерактивном уроке «Код доступа: Сталинград»

Более 2 000 нижегородцев из всех муниципалитетов Нижегородской области приняли участие во Всероссийском интерактивном уроке «Код доступа: Сталинград», посвященном 82‑й годовщине со дня начала переломного периода в Великой Отечественной войне — Сталинградской битве.

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