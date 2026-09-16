Джастин Бибер и Гарри Стайлс стали главными кандидатами на роль хедлайнеров Супербоула-2027

Фото: Legion-media / Mike Langish По данным инсайдеров TMZ, оба исполнителя возглавляют шорт-лист компании Roc Nation, возглавляемой Jay-Z, которая отвечает за музыкальное наполнение финала NFL.
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