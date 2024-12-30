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Новогодние картинки

Новогодние картинки

Ну всё, завтра новый год! Посмотрим новогодние картинки перед главным праздником. Посетители проходят через «Кафедральный собор» по рождественскому световому маршруту, который возвращается уже 12-й год, демонстрируя новые инсталляции, расположенные на территории садов Кью, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в Лондоне, Англия.

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