ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Сбивать нахрен их надо, как делают хуситы над Красным морем!Что крупный самол...
  • Уфимцев я
    А если сбить этого залетного разведчика? Ведь Черное море закрыто для "случайных" морских кораблей и за этим Турция, ...Что крупный самол...
  • Наталья Романенко
    Чем занято командование черноморским флотом,в бане отдыхают, некогда шпионовиЧто крупный самол...

Бандеровцы не успокоятся: ВСУ опять атаковали важные объекты дронами

Бандеровцы не успокоятся: ВСУ опять атаковали важные объекты дронами

Утром, 27 февраля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары при помощи дронов по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в городе Новая Каховка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх