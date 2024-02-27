Бандеровцы не успокоятся: ВСУ опять атаковали важные объекты дронами

Утром, 27 февраля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары при помощи дронов по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в городе Новая Каховка.
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