Врач Исаев: есть пить спиртное каждый день, печень обрастает жиром за пару недель

Если пить даже небольшое количество алкоголя ежедневно, то печень начнет обрастать жиром всего за пару недель, рассказал «Газете.
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