Участники фестиваля «Наше время — Безнен заман» примут участие в тренингах и мастер-классах

В феврале в МЦ «Волга» Лаишевского района РТ пройдет VII творческий слет работающей молодежи республики, посвященный подготовке к XIII открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи Татарстана «Наше время – Безнең заман».
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