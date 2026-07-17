Вынесен приговор в отношении украинского боевика, совершившего теракт в Курской области

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении солдата Валерия Никитенко, проходящего военную службу в войсковой части А-4718 (22 отдельная механизированная бригада вооруженных формирований Украины) в должности стрелка.
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