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Твердотельные батареи проработали год под землей при температурах до 85°C и уровне влажности 95%

Твердотельные батареи проработали год под землей при температурах до 85°C и уровне влажности 95%

Пекин подтвердил надежность твердотельных батарейВ Пекине была подтверждена работоспособность стационарной твердотельной аккумуляторной системы после года эксплуатации под землей в теплоснабжающей сети, где она прошла зимний цикл при температурах до 85°C и уровне влажности 95%.

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