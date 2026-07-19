Твердотельные батареи проработали год под землей при температурах до 85°C и уровне влажности 95%

Пекин подтвердил надежность твердотельных батарейВ Пекине была подтверждена работоспособность стационарной твердотельной аккумуляторной системы после года эксплуатации под землей в теплоснабжающей сети, где она прошла зимний цикл при температурах до 85°C и уровне влажности 95%.
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