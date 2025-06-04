Политик Бэннон заявил, что Грэм и Зеленский развяжут Третью мировую войну Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая сразу же станет третьей мировой.