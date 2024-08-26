«Коламбус Крю» выиграл Кубок лиг, победив в финале «Лос-Анджелес» (3:1). Кучо сделал дубль с победным голом, Жиру забил

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Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.