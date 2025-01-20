В России захотели запретить дистанционное обучение для некоторых специальностей. Речь идет о медицинском и фармацевтическом образовании, законопроект анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.
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