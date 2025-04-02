Челны отправили партию помощи в Лисичанск к началу строительного сезона

Автор: Эльза Кузнецова Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Набережных Челнов в Лисичанск, при этом в состав груза вошли не только продукты, но и строительные материалы для ремонта разрушений в городе.
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