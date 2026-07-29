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Песня иноагента Монеточки стала саундтреком фильма "Человек-паук: Новый день"

Песня иноагента Монеточки стала саундтреком фильма "Человек-паук: Новый день"

Трек "Монополия" иноагента Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) и её мужа Виктора Исаева стал саундтреком голливудского фильма "Человек-паук: Новый день" с Томом Холландом и Зендаей в главных ролях.

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