Вашингтон передал Киеву разрешение по ударам вглубь РФ три дня назад - Axios

Информационное пространство разорвали новости о том, что уходящий американский лидер Джо Байден впервые дал добро на использование Украиной американских ракет дальнего поражения для нанесения ударов вглубь территории нашей страны.
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