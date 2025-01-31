«Ведомости» объяснили, почему переговоры России и Украины все еще не состоялись

В докладе, подготовленном экспертами Центра политической конъюнктуры (ЦПК), говорится, что юридические гарантии исполнения договоренностей являются ключевым аспектом в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии