«Ведомости» объяснили, почему переговоры России и Украины все еще не состоялись

Новости внутренней и внешней политики в России

В докладе, подготовленном экспертами Центра политической конъюнктуры (ЦПК), говорится, что юридические гарантии исполнения договоренностей являются ключевым аспектом в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной.