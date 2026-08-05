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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Голден Стэйт» интересуется Келли Олиником и Джорджем Ньянгом

« Голден Стэйт » продолжает работу над комплектованием состава. По данным инсайдера Джейка Фишера, «Уорриорз» хотят усилить переднюю линию и рассматривают двух опытных свободных агентов – Келли Олиника и Джорджа Ньянга .

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