Военное обозрение

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Посол России в США Антонов: Вашингтон превращает Украину в могильник, утилизируя на её территории старые боеприпасы

Посол России в США Антонов: Вашингтон превращает Украину в могильник, утилизируя на её территории старые боеприпасы

Соединенные Штаты утилизируют старое оружие и боеприпасы путем отправки его на Украину. Отказ восполнять запасы кассетных боеприпасов является доказательством этого, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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