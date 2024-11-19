Учебные стрельбы проходят в Севастополе

Губернатор Севастополе сообщил о том, что 19 ноября в городе будут проводиться учебные стрельбы.19 ноября примерно до 17:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей будут проходить учебные стрельбы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.
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