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Вести Севастополь

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Учебные стрельбы проходят в Севастополе

Губернатор Севастополе сообщил о том, что 19 ноября в городе будут проводиться учебные стрельбы.19 ноября примерно до 17:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей будут проходить учебные стрельбы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.

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