Учебные стрельбы проходят в Севастополе

Губернатор Севастополе сообщил о том, что 19 ноября в городе будут проводиться учебные стрельбы.19 ноября примерно до 17:00 в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей будут проходить учебные стрельбы, предупредил губернатор Михаил Развожаев.