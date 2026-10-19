В сообщении уточняется, что все вражеские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Ростовской областей, а также республик Татарстан, Удмуртия и Крым.