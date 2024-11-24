Песков: Россия вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию кабинета Байдена

Россия вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию уходящей администрации американского президента Джо Байдена, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии