Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Интересно девки пляшут...Зеленский сдает б...
  • Иван Иванов
    Так называемое украинство- тяжёлое, заразное и неизлечимое поражение мозга.Только ликвидация носителей!!!!!!!!!!!!!!!!!!Девушка, читающая...
  • Sergio Ugrimow
    Черный коррупционерский нал гиганта украинской "демократии" с энтузиазмом принимается поборниками и охранителями миро...Зеленский приобре...

Осторожно! Сообщили о попытке диверсии против российских бойцов с помощью FPV-очков

Осторожно! Сообщили о попытке диверсии против российских бойцов с помощью FPV-очков

Неизвестные предприняли попытку совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков, при включении которых происходила детонация, сообщил ТАСС официальный представитель АО «НПП», занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, Игорь Потапов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх