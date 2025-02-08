Осторожно! Сообщили о попытке диверсии против российских бойцов с помощью FPV-очков

Неизвестные предприняли попытку совершить диверсию в отношении российских военнослужащих, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков, при включении которых происходила детонация, сообщил ТАСС официальный представитель АО «НПП», занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, Игорь Потапов.
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