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Открытие памятника Илье Балдынову в Улан-Удэ к юбилею Дня Победы

Открытие памятника Илье Балдынову в Улан-Удэ к юбилею Дня Победы

В Улан-Удэ в честь Дня Победы открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову. Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул важность его вклада в освобождение европейских стран и разгром Квантунской армии, положившего начало мирной жизни в регионе.

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