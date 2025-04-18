Открытие памятника Илье Балдынову в Улан-Удэ к юбилею Дня Победы

В Улан-Удэ в честь Дня Победы открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову. Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул важность его вклада в освобождение европейских стран и разгром Квантунской армии, положившего начало мирной жизни в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии