«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платным дорогам

Команда Яндекса объявила о запуске полезного обновления фирменного картографического сервиса. Теперь «Яндекс Карты» не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда.
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