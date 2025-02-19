По делу Пономарева провели обыск в квартире брата скандально известного экс-адвоката

Правоохранители провели обыски в квартире брата скандально известного бывшего адвоката Марка Фейгина (признан иноагентом на территории России) Ростислава Фейгина по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов, а также перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).