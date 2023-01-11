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Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Далласа» и уступил в серии буллитов. У него 3 поражения в 4 последних играх

Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Далласа» и уступил в серии буллитов. Вратарь «Айлендерс» сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:2 Б).

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