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Moschino назначил нового креативного директора после смерти Давиде Ренне

Moschino назначил нового креативного директора после смерти Давиде Ренне

Модный дом Moschino представил нового креативного директора после внезапного ухода из жизни в ноябре прошлого года Давиде Ренне, который проработал в должности менее 10 дней.

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