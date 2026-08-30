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Служба Шин Бет объяснила, почему сыну Нетаньяху пришлось бежать из США

Служба Шин Бет объяснила, почему сыну Нетаньяху пришлось бежать из США

Израильское агентство безопасности (ISA) подтвердило, что информация о высокой степени угрозы для Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля, явилась причиной для экстренной эвакуации Яира из США в Израиль.

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