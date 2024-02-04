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Украинские войска за минувшие сутки тридцать раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за минувшие сутки ВСУ тридцать раз обстреляли территорию республики.

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