Украинские войска за минувшие сутки тридцать раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за минувшие сутки ВСУ тридцать раз обстреляли территорию республики.
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