Минпросвещения разъяснило, сколько может длиться учебный день в школе

Отдельные временные ограничения действуют для дополнительного образования Российские школы самостоятельно определяют распорядок учебного дня, однако время проведения занятий ограничено санитарными требованиями.
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