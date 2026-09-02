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Минпросвещения разъяснило, сколько может длиться учебный день в школе

Минпросвещения разъяснило, сколько может длиться учебный день в школе

Отдельные временные ограничения действуют для дополнительного образования Российские школы самостоятельно определяют распорядок учебного дня, однако время проведения занятий ограничено санитарными требованиями.

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