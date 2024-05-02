Многодетный мичуринец. Овощи нужны были и своим детям

Имя Дмитрия Чубынина, агронома-любителя, хорошо известно салехардцам. С 1926 года по 1955-й он жил в старой ныне части города, там стояла метеостанция, где он работал, и находился участок, на котором проводил агротехнические опыты.
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