Путин подтвердил продолжающиеся контакты России и Украины по линии спецслужб

Контакты между Россией и Украиной ведутся прежде всего по линии спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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