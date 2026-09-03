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Регионы России

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Путин подтвердил продолжающиеся контакты России и Украины по линии спецслужб

Путин подтвердил продолжающиеся контакты России и Украины по линии спецслужб

Контакты между Россией и Украиной ведутся прежде всего по линии спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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