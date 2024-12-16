«Барса» впервые проиграла «Леганесу» дома. Ранее было 7 побед и поражение в гостях

Каталонцы уступили в 17-м туре Ла Лиги. Ранее за время противостояния с «Леганесом» «Барселона» выиграла в Ла Лиге 7 матчей (4 – на своем поле) и один раз проиграла в гостях (1:2 – в 2018 году).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Лукман о «Реале»: «Мбаппе – один из лучших в мире и доказывал это тысячу раз. «Аталанта» думает не о мести за Суперкубок, а только об этой игре»
- Юлия Ефимова: «Если бы нам сказали за недели три или месяц, то я, наверное, по‑другому бы подготовилась к отбору на ЧМ, но как есть»
Свежие комментарии