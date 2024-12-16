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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» впервые проиграла «Леганесу» дома. Ранее было 7 побед и поражение в гостях

Каталонцы уступили в 17-м туре Ла Лиги. Ранее за время противостояния с «Леганесом» «Барселона» выиграла в Ла Лиге 7 матчей (4 – на своем поле) и один раз проиграла в гостях (1:2 – в 2018 году).

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