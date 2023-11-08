Ученые разрабатывают необычный метод облегчения боли в колене

Физиотерапевт Узо Эхиогу из Королевской ортопедической больницы в Бирмингеме рассказал, что тренировки для развития силы рук потенциально способны принести облегчение при боли в колене, связанной с остеоартритом.
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